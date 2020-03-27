Zirvede büyük gurur
Muğla'nın Datça İlçesi'nde yaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Tanzanya'daki 5895 metrelik Kilimanjaro'nun zirvesine Türk bayrağını dikti.
Aynı zamanda bir dağcılık kulübü üyesi olan Doğan Can, 2016 yılında Fas’taki Atlas Dağlarının 4200 metrelik zirvesi Jabel Topcal tepesine tırmandı. 2017’de Moğolistan, 2018’de Peru’da zirve tırmanışları yapan Can, 2019’da ise dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı’nın ana kampı olan Base Kampı’na çıktı. Doğan Can, 5 gün süren zorlu tırmanışı bu yaşta başaran ilk Türk unvanının sahibi oldu.