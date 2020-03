Zirvede büyük gurur

Aynı zamanda bir dağcılık kulübü üyesi olan Doğan Can, 2016 yılında Fas’taki Atlas Dağlarının 4200 metrelik zirvesi Jabel Topcal tepesine tırmandı. 2017’de Moğolistan, 2018’de Peru’da zirve tırmanışları yapan Can, 2019’da ise dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı’nın ana kampı olan Base Kampı’na çıktı. Doğan Can, 5 gün süren zorlu tırmanışı bu yaşta başaran ilk Türk unvanının sahibi oldu.