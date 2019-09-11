Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7535
  • 6,3307
  • 276.673
  • 101922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralandı

Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralandı

Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı-İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Altınbilek'ten veda pozu
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Düğünün ardından hastanelik oldu
<p>Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merk

Ücretli Olduğunu Sandıkları Otoparkın Bariyerini Kırdılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul Havalimanı'nda 355 metre yılan derisi yakalandı

iPhone'un kamerası alay konusu oldu