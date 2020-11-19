Zincirlikuyu metrobüs durağında koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ve alınan yeni tedbirlerin ardından, dün akşam saatlerinde kaydedilen metrobüs yoğunluğu korkuttu. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki "sosyal mesafesiz" bekleyiş ise gözlerden kaçmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.