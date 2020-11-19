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19 Kasım 2020 Perşembe 11:37 | Son Güncelleme:

Zincirlikuyu metrobüs durağında koronavirüs yoğunluğu

Zincirlikuyu metrobüs durağında koronavirüs yoğunluğu

Zincirlikuyu metrobüs durağında özellikle akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların sosyal mesafeye aldırmadan yığın haline gelmesi ise korkutan görüntüler meydana getirdi.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayılarının ve alınan yeni tedbirlerin ardından, dün akşam saatlerinde kaydedilen metrobüs yoğunluğu korkuttu. Zincirlikuyu metrobüs durağındaki "sosyal mesafesiz" bekleyiş ise gözlerden kaçmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi. 

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