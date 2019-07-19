Zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır? İşte yaz aylarının vazgeçilmezi zeytinyağlı fasulyenin tarifi

Zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır? ve Zeytinyağlı fasulye tarifi, oldukça merak edilen ve arananlar arasında. Sebzeler ve meyveler yaz ayıyla birlikte her yerde bulunabilir hale geliyor. Soğuk tüketilen, hafif ve sindirim sistemine faydalı olan Zeytinyağlı fasulye yemeği herkes tarafından tercih ediliyor. Peki merak edilen yemek nasıl hazırlanıyor?, Tarifi için gerekli malzemeler neler? İşte tüm merak edilenler...

ZEYTİNYAĞLI FASULYE NASIL YAPILIR?

Yarım çay bardağı zeytinyağı tencereye alınır.

Yemeklik doğranmış soğanlar kavrulur.

Temizlenip arzuya göre kesilmiş olan fasulyeler eklenir.

Tencerenin kapağı kapatılarak 6-7dk kavrulur.

Daha sonra 3 adet kabuğu soyulup doğranmış domates eklenir.

1 su bardağı sıcak su ilave edilir.

Fasulyeler pişene kadar tencerenin kapağı kapatılarak pişirilir.

Ocaktan almadan tuzu eklenir.

Zeytinyağı da eklenerek servis kaselerine alınır.

Soğuk olarak servis edilir.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

500 g taze fasulye

3 adet domates

Tuz

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE DÜDÜKLÜDE PİŞER Mİ?

Zeytinyağlı taze fasulye tencerede pişebildiği gibi düdüklüde de kolay bir şekilde pişecektir. Pişme süresini kısaltarak size daha çok zaman kazandıracak düdüklüde zeytinyağlı taze fasulye yemeğini sizlerde denemelisiniz.