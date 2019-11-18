Zeytinburnu su kesintisi: 18 Kasım sular ne zaman gelecek? İSKİden açıklama..

Zeytinburnu su kesintisi ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından bakım onarım için bazı ilçelerde zaman zaman su kesintileri yapılıyor. İSKİ 18 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri sitesinde yayınladı. Zeytinburnu'nda içmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi İçin onarım yapılıyor. Vtandaşlar Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. 18 Kasım İSKİ Zeytinburnu su kesintisi haberimizde..

ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe:Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler:

Sümer Mah,

Veliefendi Mah,

Yeşiltepe Mah,

Nuripaşa Mah,

Beştelsiz Mah,

Cırpıcı Mah,

Kazlıçeşme Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 13:07:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER SU KESİNTİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:05:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Barış Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:26:16.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Seyyid Ömer Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 11:43:57.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:18:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:48:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:04:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:09:43.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.