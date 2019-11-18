Zeytinburnu su kesintisi: 18 Kasım sular ne zaman gelecek? İSKİden açıklama..
Zeytinburnu su kesintisi arama motorunda yoğun olarak aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri sitesinde yayınladı. Bu kesintilerin içinde Zeytinburnu'da yer alıyor. Suların kesildiğini gören vatandaşlar Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. İSKİ Zeytinburnu su kesintisi haberimizde..
Zeytinburnu su kesintisi ilçede ikamet eden vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından bakım onarım için bazı ilçelerde zaman zaman su kesintileri yapılıyor. İSKİ 18 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri sitesinde yayınladı. Zeytinburnu'nda içmesuyu isale hattındaki arızanın giderimi İçin onarım yapılıyor. Vtandaşlar Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt arıyor. 18 Kasım İSKİ Zeytinburnu su kesintisi haberimizde..
ZEYTİNBURNU'NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:
Sümer Mah,
Veliefendi Mah,
Yeşiltepe Mah,
Nuripaşa Mah,
Beştelsiz Mah,
Cırpıcı Mah,
Kazlıçeşme Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 13:07:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
DİĞER SU KESİNTİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Barış Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:05:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Barış Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:26:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Silivrikapı Mah,Sümbül Efendi Mah,Seyyid Ömer Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 11:43:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:18:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah,İnönü Mah,Tevfikbey Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 10:48:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:04:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ptt Evleri Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-11-18 12:09:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.