Zeytin nasıl yapılır? İşte yeşil zeytin ve siyah zeytin yapımı

Yeşil zeytin ve siyan zeytin yapımı merak edilen konular arasında yerini aldı. Zeytin nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, hamur işlerini ve salataları daha da lezzetli hale getiren, bin bir faydası olan zeytinin hasat zamanı geldi. Hasat, yeşil zeytinlerde, zeytin rengi yeşilden açık yeşil renge döndüğü zaman yapılır. Siyah zeytinin ise hasat zamanı biraz daha uzun sürer. İşte malzemeleri ile detaylı yeşil zeytin ve siyah zeytinin yapılışı…

YEŞİL ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Zeytin yapmak için en uygun zamanın gelmesi ile beraber vatandaşlar zeytinin yapılışını araştırmaya başladılar. İşte malzemeleri ile detaylı zeytin yapılışı…

2 kg. zeytin

4 yemek kaşığı kaya tuzu

4 adet limonun suyu

Önce zeytinlerin bol su ile yıkanması gerekiyor. Daha sonra zeytinlerin 4 tarafından çizilmeli. Çizme işlemi sırasında bıçağın zeytinin çekirdeğine değmesi gerekiyor. Bu işlemlerin ardından zeytinleri vakumlu kavanozlara koyup, içerisi içme su ile doldurulmalıdır.

Zeytin yapımının en önemli püf noktalarından biri de her 24 saatte bir sularının değiştirilmesidir. Bu şekilde zeytinlerin acısı çıkacak. Bu işlemi yaklaşık olarak 10 gün tekrarlamalısınız.

Zeytinin acısı geçtiğinde salamura aşamasına geçebilirsiniz.

Salamura aşamasında 2 kilo zeytin için 4 yemek kaşığı kaya tuzu ve 4 limonun suyu karıştırılacak.

Bu karışımın üzerine içme suyu ilave edip 3 veya 4 gün boyunca bekletmelisiniz.

SİYAH ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Siyah zeytinin de yeşil zeytin gibi bol su ile temizlenmesi gerekiyor.

Zeytinlerin ilk olarak ağzı dar bir kaba zeytinlerinizi hiçbir işlem yapmadan doldurulması gerekiyor. 4 kilogram zeytin için 5 litrelik bir su bidonu ideal olacaktır.

Zeytinleri doldurduktan sonra üzerine 1 çay bardağı sirke 1 çay bardağı da kaya tuzu koyabilirsiniz.

Zeytinleri koyduğunuz kabın ağzını sıkıca kapattıktan sonra yan yatırıp sallayın. Bu şekilde kolayca karıştırabilirsiniz. İşlemin günde 2-3 defa yapın. Yaklaşık 2 ay sonra zeytinlerinizi afiyetle yiyebilirsiniz.