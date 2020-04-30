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Zeytin fidesi için birbirine girdiler

Zeytin fidesi için birbirine girdiler

Yirmi yıldır husumetli olan iki aile arasında ‘zeytin fidesinin kırılması' nedeniyle kavga çıktı. Silahlar çekilince 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Manisa Salihli’de önceki gün Nar ve Gökçe aileleri birbirine girdi. Şehitler Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Nar (20), evinin önündeki zeytin fidesini kırdığını öne sürdüğü Aziz Gökcen (24) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Aziz Gökcen ve Ali Gökcen (48) tüfekle etrafa ateş açtı. Selahattin Nar, Özkan Nar (46), Mustafa Nar, Müslüm Nar (34), Dudu Nar (23), Türkan Özer, Dudu Nar (61), Caner A. (24) ve Fahri Ö. (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin A. (30) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selahattin Nar kurtarılamadı. Müslüm Nar’ın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

MAHALLEDEN TAHLİYE

Olayın ardından şüpheliler Ali, Aziz, Nurcan, İslam ve Hakan Gökçe ile Gaye Ş., suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gökçe Ailesi’nin yakın akrabaları da ilçe dışına çıktan polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. 

AA - DHA


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