Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7744
  • 7,4259
  • 371.441
  • 104781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 11:23 | Son Güncelleme:

Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör suç makinesi çıktı

Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör suç makinesi çıktı

Muğla'da kız arkadaşını öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan geçen pazar sabahı 05.30'da Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürmüş, sonra da kendini yaralamıştı.

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün göre, Kemaloğlu'nun, 2011'den bugüne kadar 10 kez kasten yaralama, 1 cinsel saldırı olmak üzere 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da "Cinsel Saldırı ve Kasten Yaralama" suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Kemaloğlu'nun "Nitelikli dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da kaydı bulunuyor.


TSK ve MİT'ten ortak operasyon
Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü... Beklenen haber geldi!
ABD'de genel müdürdü, Rize'deki köyüne döndü... Şimdi paraya para demiyor!
Paha biçilemiyor... Sırrı çözüldü!
Bakan Pekcan duyurdu! Destek kapsamına alındı
Yasağa rağmen mangal yakıp, piknik yaptılar

Yasağa rağmen mangal yakıp, piknik yaptılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cuma namazıyla açılacaklar! Hummalı çalışmalar başladı

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı