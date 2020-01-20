Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? Zeval vakti ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Zeval kelimesi eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?

A: Sabah

B: Öğle

C: Akşam

D: Gece

Doğru cevap: B Öğle

Zeval vakti öğlen namazının belirlenmesinde kullanılan ve özellikle fıkıh alimlerinin kullandığı bir fıkıh verimidir. Zeval vakti güneşin tam tepeye ulaşmasıyla vuku bulmaktadır ki bu vakit kış saatleri uygulamasına göre 12 gibi, yaz saatleri uygulamasına göre ise de saat 1 gibidir. Bu vakti anlamanın eskiden beri kullanılan en güzel yöntemi, yere dikilen bir çubuğun veya Her hangi bir şeyin gölgesinin, o şeyin gölgesinin tam dibine düştüğü vakittir. Böylece öğlen namazının vakti başlar ve nesnenin gölgesinin iki katı uzamasına kadar sürer.