Zerdeçal nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? Zerdeçal korona virüse karşı etkili mi?

Herkes tarafından şu an aranan bitki hâline gelen zerdeçalın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Zerdeçal nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kansere karşı iyi gelmesi ile bilinen zerdeçal aynı zamanda tıpkı zencefil gibi vücut direncini arttırıyor. Bağışıklığı yüksek oranda destekleyen zerdeçal korona virüse karşı etkili mi? Detaylar haberimizde…

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal acımsı bir tada sahiptir. Kurutulmuş ve toz halinde kullanılan bu bitki birçok şekilde kullanılabilir. Zerdeçal yemeklerde karabiber ile birlikte tüketildiğinde baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor. Özellikle de yağlı yemeklerin içine bir tutam atıldığında yağ ile etkileşime girerek maksimum fayda sağlıyor.

1/3 bardak zerdeçal ile 2/3 bardak suyu karıştırıp bir tencerede 10 dakika boyunca ısıtın. Karışımı steril bir kavanozun içinde buzdolabında saklayın. Bu karışımdan 1-2 çay kaşığı sütünüze ekleyin. Günde bir kez tüketimi bağışıklık sistemi için oldukça güçlendirici etkiye sahiptir.

ZERDEÇAL FAYDALARI NELERDİR?

-Zerdeçalın içeriğindeki antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

-Hazmı kolaylaştırıcı etkisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

-Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklarda doğal kür olarak kullanılır.

-Kötü kolesterolü düşürmede etkilidir.

-Zerdeçal kalp sağlığını korur.

-Damar tıkanıklığını önler.

-Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

-Karaciğer yağlanmasını engeller.

-Depresyon etkilerini azaltır.

-İltihap söktürücü etkisi vardır.

-Zerdeçal, metabolizmayı hızlandırır.

-İltihaplanmaya karşı son derece etkilidir.

-Bağışıklığı yüksek oranda güçlendirmeye yardımcı olduğu için korona virüsten korunmadaki rolü yadsınamaz.