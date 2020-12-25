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  • Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?
25 Aralık 2020 Cuma 13:58 | Son Güncelleme:

Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır" Yılbaşı kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir"

Yılbaşı yaklaşırken mis kokuları dört bir yana yayılmaya başlayan, birçoğu kışa yakışır şekilde bol baharatlı hazırlanan yılbaşı kurabiyeleri şimdiden yapılmaya başlandı. Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

Yeni yıla sayılı günler kala hem çocukların hem de büyüklerin severek tükettiği, bayatlamadan uzun süre saklanabilen Zencefilli Kurabiye tarifi merak edilmeye başlandı. Zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi ve malzemeleri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Orijinal adı Gingerbread olan yılbaşı kurabiyesi yapmanın en pratik yolu sizlerle...

YILBAŞI KURABİYESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

100 gr sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı esmer şeker

2 adet yumurta

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı pekmez

2 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı tarçın

Alabildiği kadar un (yaklaşık 4 su bardağı kadar)

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ!

Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın, karıştırdıktan sonra biraz yoğurun, eğer zencefilli yılbaşı kurabiyenizin hamuru ele yapışıyorsa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Daha sonra kalıplarınızla hamura dileğiniz şekli verin. 170 derece olarak ısıttığınız fırında 20 dakika kadar pişirdikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun...

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