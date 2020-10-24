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  • Zehirli olmasıyla biliniyor... Bodrum'da bir metrelik balon balığı avlandı
24 Ekim 2020 Cumartesi 21:26 | Son Güncelleme:

Zehirli olmasıyla biliniyor... Bodrum'da bir metrelik balon balığı avlandı

Zehirli olmasıyla biliniyor... Bodrum'da bir metrelik balon balığı avlandı
AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir amatör balıkçı, 1 metre uzunluğunda, 6 kilogram ağırlığında zehirli balon balığı avladı. Görenleri şaşkına çeviren ve istilacı olarak bilinen balık, tedirgin etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında balon balığı avlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan avukat Göray Karadut, teknesiyle Çavuş Adası mevkisine açıldı.

Denizde yaklaşık 18 metre derinliğe dalan Karadut, dipte balon balığıyla karşılaştı.

Zıpkınla balığı avlayan avukat, bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığındaki balığı tekneye taşıdı.

4 YIL ÖNCE İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLDÜ

Endonezya ve Tayland kıyılarında yaşayan balık ilk kez dört yıl önce Antalya'da görülürken, Bodrum açıklarına kadar geldi. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının Türkiye sularındaki artışı devam ediyor. 

SÜVEYŞ KANALI ÜZERİNDEN GELDİLER

Balon balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sektörüne zarar veriyor. Türkiye sularına Süveyş Kanalı üzerinden giren balon balığının sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstilacı türler arasında yer alan balon balığının sayı olarak artış göstermesinde ise küresel ısınma önemli rol oynuyor. 

SON DÖRT YILDA DOĞU AKDENİZ'DE SAYI OLARAK BÜYÜK ARTIŞ GÖSTERDİ

Denizlerde beş türü olan balon balığı, ülkemizde özellikle 2000'li yıllar ile birlikte görülmeye başlansa da, son dört yılda özellikle Doğu Akdeniz'de sayı olarak büyük artış gösterdi. Hint Okyanusu kökenli olan balon balığının şu an bulunduğu sularda üst bir predatör tür bulunmaması sebebiyle de çoğalarak denizleri istila etmesi önlenemiyor.

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