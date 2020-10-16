Zehir yuvasını deşifre eden ikram

Ömer U. adlı şahsın ifadesinden yola çıkan ekipler, operasyon düzenledikleri evde 115 litre sahte içki, 85 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiden ev sahibi F.A.’nın, Ömer U. ile parkta tanışıp sahte içki ikram ettiği daha sonra da adresini verip sahte içki almak için gelebileceğini söylediği öğrenildi.

Lüleburgaz’da yaşamını yitiren Derya Altan (24), Müsellim Köyü’nde defnedildi.

8 GÜNDE 57 ÖLÜ



Sahte içki nedeniyle İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli’de 1’er, Aydın’da da 2 kişi daha öldü. 9 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.