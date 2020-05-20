Zehir ararken ölü 'Gökdoğan' buldular

Uygulamada durdurulan otomobilin bagajındaki koliden ağız kısmı bantlı, kanatları ve ayakları beyaz bezle bağlı, ölü kuş buldu. Polis ekipleri, kuşun yırtıcı bir cins olan Gökdoğan kuşu olduğunu belirledi. Bunun üzerine araçtaki iki zanlı gözaltına alındı. Şahıslara 13 bin 967 lira idari para cezası uygulandı.

DÜNYANIN EN HIZLI UÇAN GÖKDOĞAN KUŞU



Gökdoğan kuşu dünyanın en hızlı uçan kuşu ve aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlısı olarak biliniyor. Havada yatay hızı saatte 180 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğan’ın avlanırken dalış hızı ise saatte 320 kilometreye kadar çıkabiliyor.