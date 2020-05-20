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  3. Zehir ararken ölü 'Gökdoğan' buldular

Zehir ararken ölü 'Gökdoğan' buldular

Zehir ararken ölü 'Gökdoğan' buldular

Adana'da 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu satışının önüne geçmek için ekipler operasyon başlattı.

Uygulamada durdurulan otomobilin bagajındaki koliden ağız kısmı bantlı, kanatları ve ayakları beyaz bezle bağlı, ölü kuş buldu. Polis ekipleri, kuşun yırtıcı bir cins olan Gökdoğan kuşu olduğunu belirledi. Bunun üzerine araçtaki iki zanlı gözaltına alındı. Şahıslara 13 bin 967 lira idari para cezası uygulandı. 

DÜNYANIN EN HIZLI UÇAN GÖKDOĞAN KUŞU

Gökdoğan kuşu dünyanın en hızlı uçan kuşu ve aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlısı olarak biliniyor. Havada yatay hızı saatte 180 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğan’ın avlanırken dalış hızı ise saatte 320 kilometreye kadar çıkabiliyor. 


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