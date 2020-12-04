Zaman aşımına 28 gün kalmıştı... Yılbaşı çekilişinin son talihlisi ikramiyesini aldı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık 2019’da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı. İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Talihlinin, yılbaşı için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek, “İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle kira sözleşmemi ararken, dosyada bileti gördüm” dediği öğrenildi.