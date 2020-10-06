Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'den yeni dizi projesi!

Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakteri ile tanıdığımız Bahar Şahin'den yeni dizi projesi geliyor. Genç oyuncu yeni sezonda Kanal D’de yayınlanacak olan İyi Aile Babası dizisinde yer alacak. Hakan Algül’ün yönetmenliğini yapacağı dizinin hazırlıkları devam ediyor.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bahar Şahin’in dizideki partneri de belli oldu. Doktor Emre karakteri için Berke Üsdiken ile anlaşmanın yapıldığı belirtiliyor.

Berke Üsdiken, en son Star TV’de yayınlanan Güvercin dizisinde Müslüm Kavvi karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Süreç Film imzalı İyi Aile Babası dizisinde ekip 15 ekim tarihinde sete çıkacak ve muhtemelen de Kasım ayında dizi ekrandaki yerini alacak.

Tayfun Güneyer’in senaryosunu yazdığı dizide rol alan isimler şöyle; Melek Baykal, Salih Kalyon, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Timur Acar, Bahar Şahin, Berke Üsdiken ve Ecrin Su Çoban.