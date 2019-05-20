Zalim İstanbul 9. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul son 8. Bölüm izle Kanal D'de

Zalim İstanbul son bölüm izleyici karşısına çıktıktan sonra 9. Yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D’de ekrana gelene dizinin oyuncuları arasında Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi isimler yer alıyor. Dizide her hafta farklı bir heyecan yaşanıyor. Zalim İstanbul 8. Bölüme Ceren’in evliliği damga vuruyor. Evlilik haberi ile kahrolan Seher, “Hiç böyle hayal etmedim ki ben… Kendi ellerimle gelin edecektim ben kızımı, elimi öptürecektim. Kızımın kınasında ağlayacaktım.” Diye haykırıyor. Şeniz Ceren’e, “Bundan sonra nereye aitsin, köşke mi müştemilata mı? Kalacağın oda, oturacağın sofrada da dahil nereye ait olacağını sen seçeceksin.” diyor.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE - KANAL D

ZALİM İSTANBUL 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 9. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZALİM İSTANBUL 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Şeniz’in kusursuz planı sayesinde hayatının en acı dersini alıyor. Ceren’in attığı imzanın yankıları köşkün altını üstüne getiriyor. Seher, Agah’ı bu evliliğe onay vermekle suçlarken Cemre kardeşinden hesap soruyor.

Seher, “Hiç böyle hayal etmedim ki ben… Kendi ellerimle gelin edecektim ben kızımı, elimi öptürecektim. Kızımın kınasında ağlayacaktım.” diyor.

Seher kızını köşkten söküp almak için gururunu göz ardı edip Şeniz’ den yardım istiyor.

Şeniz’in ise Seher ve ailesi için başka planları bulunuyor. Cemre kardeşinin sınır tanımaz tavırları yüzünden isyan ediyor. Cemre bir taraftan annesini kollarken sabırsızlıkla beklediği sonuçlar gelene kadar Nedim’e ilaç vermeyi kesiyor. Karaçay, Ceren’i karşısına alıp gözdağı verirken, Ceren Karaçay soyadı ile eskileri yakıp kül ediyor.

Şeniz, “Bundan sonra nereye aitsin, köşke mi müştemilata mı? Kalacağın oda, oturacağın sofrada da dahil nereye ait olacağını sen seçeceksin.” diyor.

ZALİM İSTANBUL KONUSU

Değerlerine bağlı, gururlu ve biraz da tutucu, tam bir Anadolu kadınıdır Seher. Seher’in gözünde evlatlarının üçü de pırlantadır. O kadar ki, bir tek çocuklarıyla ilgili büyük konuşur Seher,”Hamurlarını toprağımda ellerimle yoğurmuşum! Yanlış yapmaz, günah, haram bilmez benim evlatlarım”…

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden “gelin” aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, Seher'in ölse böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için, küçük torununu da ikna ederek usta bir düzenbazlığa girişir.

Karaçayların ise dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamının öteki yüzü, tehlikeli sırlar barındırmaktadır. Seher ailesi ile adım attığı Karaçay köşkünde, en korktuğu şeyle; çocuklarıyla, hırsla, parayla sınanacak, yaşananlar iki aileyi de temelden sarsacak, hayatlarındaki taşları yerinden oynatacaktır.