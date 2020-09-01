Zabıta Haftası ne zaman? Zabıta Haftası kutlama mesajları

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünün 194. yılı... 1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası kutlanıyor. Zabıta tanıdıklarını ve tüm zabıtaların bu haftasını kutlamak isteyenler, en güzel mesajları paylaşmak ve göndermek istiyor. İşte Zabıta Haftası kutlama mesajları...

ZABITA HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI

Tüm zabıtaların Zabıta Haftası kutlu olsun.

1-7 Eylül #Zabıta Haftası kutlu olsun.

Huzur, sağlık ve güvenliğimizin teminatı Zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı kutluyorum.

Sağılığımız ve huzurumuz için 194 yıldır yanımızda olan zabıta teşkilatının Zabıta Haftası Kutlu olsun

194 yıllık köklü bir geçmişe sahip, bizlerin huzuru, güveni ve sağlığı için fedakarca görev yapan Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.

Toplumun huzur ve düzenini sağlamak için gecesini gündüzüne katan Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyorum.

ZABITA MEMURLUĞU TARİHÇESİ

1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası’nda zabıta belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olmasını öngörmektedir. 1956 da ise Zabıta özel bir Müdürlük haline getirilmiştir. 2005 yılında yeniden düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Zabıta hizmetleri son şeklini almıştır.

2015 Yılında 189. Yıldönümünü kutladığımız Zabıta Teşkilatımızın temelleri, 1826 yılındaki nizamname ile İhtisab Nezareti ünvanıyla oluşturulmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde 1930’da çıkarılan Belediye Kanunu ile belediye görevleri yeniden belirlendi ve zabıtanın, belediye hizmetlerinin icra ve takipçisi olan özel bir hizmet zabıtası olması öngörüldü. 1956’da ise o güne kadar zaten varolan zabıta, bir müdürlük haline getirildi.

Belediye Zabıtası 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli özel Zabıta kuvvetidir.