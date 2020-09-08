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  3. Yüzyıl nasıl yazılır? TDK'ya göre yüzyıl bitişik mi, ayrı mı yazılır?
08 Eylül 2020 Salı 10:41 | Son Güncelleme:

Yüzyıl nasıl yazılır? TDK'ya göre yüzyıl bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Yüzyıl nasıl yazılır" TDK'ya göre yüzyıl bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Yüzyıl kelimesi Türkçe'de sıkça kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu, yüzyıl kelimesinin doğru yazılışını çevrim içi ya da cep sözlükte yayınlıyor. Yüzyıl kelimesi, dilimizde isim olarak bulunur.

Kelimelerin doğru kullanımları vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan yüzyıl kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı öğrenilmek isteniliyor. TDK yüzyıl kelimesinin yazılışını çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıyor.

YÜZYIL NASIL YAZILIR?

Kelime, TDK'ya göre "yüzyıl" olarak yazılmalıdır. Buna göre kelimenin doğru yazımı bitişiktir.

Yüzyıl kelimesi TDK'da 3 örnekle açıklanmaktadır.

1. isim Yüzyıllık süre, asır:

"Son yüzyıl içinde bizi bu hâlden kurtarmak isteyen hiçbir davranış şifa getiremedi." - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim İçinde yaşanılan zaman.

3. isim Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem:

MÖ 4. yüzyıl. MS 4. yüzyıl

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