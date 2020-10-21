Yüzü tanınmayacak hale geldi... Gençlik aşısı cildini mahvetti

Sivilce izi bile bulunmayan cildi yüzlerce yara ve nodülle dolan genç kadın, şikayetçi oldu. Doktorların “Kalıcı olabilir” dediği şişliklerin sürekli kaşındığını belirten Çalışkan, “Yan etkisinin olmadığını söyleyip yüzüme 200 iğne vurdular. Aynı gün hastanelik oldum. Yüzüm, gözüm şişti. ‘Alerjim ve astımım var’ dememe rağmen bu işlemi uyguladılar” dedi. Kullanılan ilaçların ve uygulamanın yasalara aykırı olup olmadığının belirlenmesini için biyopsi sonucu bekleniyor.

İŞLEMİ YAPAN DOKTOR DEĞİL



Avukatı Bahar Yıldırım Karaçam, işlem yüzünden astımı tetiklenen müvekkilinin ölümden döndüğünü belirterek, “Uygulamayı doktor olmayan biri yapmış. Maddi ve manevi tazminat davası açmayı düşünüyoruz” dedi.