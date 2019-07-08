Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yusuf'un polis bez bebeği CiMER'den geldi

Yusuf'un polis bez bebeği CiMER'den geldi

Yusuf'un polis bez bebeği CiMER'den geldi

İstanbul’da 5 yaşındaki Yusuf Pediz’in uyurken bile yanından ayırmadığı polis bez bebeği annesi tarafından makinede yıkandı.

Devrim TOSUNOĞLU

Temizlenip pırıl pırıl olmasını beklerken bebeğinin gözlerinin silindiğni gören küçük Yusuf, hayata küstü. Polis bebeğinin tahrip olmasına üzelen çocuğun babası İsa Pediz, aynı oyuncaktan bulamayınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yetkililerden yardım istedi. “Oğlum polis bebeğinin kendisini koruduğuna inanıyor. Aynısından hiçbir yerde bulamıyoruz. Lütfen yardım edin” dedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Toplum Destekli güvenlik güçleri, Sarıyer’deki eve gitti. Gerçek polislerin elinde bez bebeği gören Yusuf’un mutluluğu gözlerinden okundu. Yusuf’a üniforma da hediye eden polis abi ve ablaları “Polis hep seni korur” diyerek evden ayrıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Ebru Gündeş tükendi!
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
<p><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;'>S

Binlerce Suriyeli Ülkesine Dönüyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ÖTV'nin ardından Kartal Açık Oto Pazarı’ndan ilk fiyatlar