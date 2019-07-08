Yusuf'un polis bez bebeği CiMER'den geldi

Devrim TOSUNOĞLU

Temizlenip pırıl pırıl olmasını beklerken bebeğinin gözlerinin silindiğni gören küçük Yusuf, hayata küstü. Polis bebeğinin tahrip olmasına üzelen çocuğun babası İsa Pediz, aynı oyuncaktan bulamayınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden yetkililerden yardım istedi. “Oğlum polis bebeğinin kendisini koruduğuna inanıyor. Aynısından hiçbir yerde bulamıyoruz. Lütfen yardım edin” dedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti’ne bağlı Toplum Destekli güvenlik güçleri, Sarıyer’deki eve gitti. Gerçek polislerin elinde bez bebeği gören Yusuf’un mutluluğu gözlerinden okundu. Yusuf’a üniforma da hediye eden polis abi ve ablaları “Polis hep seni korur” diyerek evden ayrıldı.