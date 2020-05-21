'Yürüyemez' denilen Kazaklı iş insanı Türkiye'de sağlığına kavuştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı önlemlerle dünyanın dikkatini çeken Türkiye, bu süreçte yurt dışından gelen hastalara da şifa kapısı olmaya devam ediyor.

Ülkesinde kanser tedavisi gören ve kısmi felç geçiren 50 yaşındaki Kazak iş adamı Galimzhan Umarov'un da şifa umudu Türkiye oldu.

Vücudunda kırıklar oluşan ve bunun üzerine yürüyemez duruma gelen iş adamına, ülkesinde bir daha yürüyemeyeceğine dair rapor verildi. Hastalığı için Avrupa'ya gitmeye hazırlanan Umarov, kararını değiştirerek 29 Nisan'da Kazakistan'ın Almatı şehrinden ambulans uçakla Türkiye'ye geldi.

Biruni Üniversite Hastanesi'ne yatırılan Umarov, uygulanan başarılı tedavilerin ardından yürümeye başladı.

Riskli ameliyatlar başarıyla yapıldı

Biruni Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umarov'un tümörden dolayı kolunda kırık bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zaten asıl şikayeti oydu. Daha sonra bacaklarında güç kaybı olduğundan bahsedince ben MR konusunda ısrar ettim. MR'a girmek istemiyordu çünkü korkuyordu. Genel anestezi verilerek MR çektirdik. 3 yerde metastazı görünce beyin cerrahiyle ortaklaşa ameliyatını yaptık. Ameliyatı çok başarılı geçti. Zaten kolunu çok rahat bir şekilde yukarı kaldırabiliyor. Hemen ertesi gün kaldırabildi. Hastamızın ağrısı geçti. Bundan sonraki tedavisi onkoloji tarafından takip edilecek."

Biruni Üniversite Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kamran Aghayev de hastanın daha önceden böbreklerinde tümör bulunduğunu, daha sonra hastalığın metastaz şeklinde vücudun çeşitli yerlerine yayıldığını söyledi.

Aghayev, omurga içerisinde de birkaç yerde metastaz saptadıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Omurga içerisinde saptadığımız metastaz sayısı toplamda 6. 3 bölgedeki metastazlar omurga kemiklerini yemiş, parçalamış, kırmış ve omurların dışına çıkıp omuriliğe bası yaparak hastada kısmi felç durumu yapıyorlardı. Bundan dolayı hasta yürümekte zorluk çekiyordu, giderek bacaklardaki gücü kaybediyordu. Normalde bu tür hastalarda esas tedavi kemoterapi. Kanseri durdurmak için ama hasta bu opsiyonları tamamen kullanmış durumdaydı. Cerrahi de çok risklidir. Çünkü bu tür tümörler, oldukça kanamalı oluyorlar. Hasta ameliyat sırasında çok fazla kan kaybedebilir. O yüzden ameliyatların hepsini bir anda değil teker teker yaptık."

"Çok az şansımız vardı"

Türkiye'deki başarılı tedaviyle tekrar ayağa kalkan Umarov da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bu zor zamanda çok destek gördüğünü söyledi.

Umarov, çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye'ye iyi dileklerini iletti.

Doktorlarına da teşekkür eden Umarov, "Çok az şansımız vardı ama onun altın elleriyle normal hayata döndüm. Hocayı Allah gönderdi. 'Hani doktor Allah'tan derler ya...' Hayatta çok başarı ve güzel güzel günler görsün." dedi.

Hasta yakını Mine Cabbaroğlu da Umarov'un arayarak hastalığı konusunda yardım talebinde bulunduğunu belirterek, kendisinin de araştırma yaparak hastaneyi bulduğunu aktardı.

Gerekli kurum ve kuruluşlara izin için başvurduğunu anlatan Cabbaroğlu, "Herkes çok yardımcı oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere tedavi sürecinde bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Vatandaşı olduğum Türkiye ile bir kez daha gurur duydum. Çünkü hastamızın durumu çok kötüydü. Kendisine artık 'Yürümen imkansız' demişlerdi. O da aslında Avrupa'ya gidecekti. Haberlerden Türkiye'nin koronayla ilgili mücadelesini görüp çok beğenmiş. Bize sordu. Biz de çok iyi olduğunu söyledik. O da buraya geldi. Perşembe günü taburcu edilecek. Bir süre Türkiye'de kalmaya devam edecek. Yollar açılınca ülkesine gidecek." şeklinde konuştu.