Yurtiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt içi mi, yurtiçi mi?

Yurtiçi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, yurt sınırları içerisinde olmak anlamıyla açıklanmıştır. Yurtiçi kelimesinin manasından çok nasıl yazıldığı merak ediliyor. Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan yutiçi sözcüğünün doğru kullanımını sizin için derledik.

YURTİÇİ NASIL YAZILIR?

Yurtiçi kelimesi, dilimizde isim olarak açıklanır. Belirli yurt sınırları içerisine yurtiçi denmektedir. Yurtiçi TDK'da iki anlama gelmektedir.

1. sıfat Yurt sınırları içinde olan.

2. isim Yurt sınırları içindeki her yer.

Kelimenin ise doğru yazımı "yurt içi" şeklinde olmalıdır. Yani kelime ayrı yazılır.

Son zamanlarda yurt içi gezileri tercih edilmektedir. Doğru

Genellikle yurtiçi tatilleri daha çok severim. Yanlış