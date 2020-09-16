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  • Yurtiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt içi mi, yurtiçi mi?
16 Eylül 2020 Çarşamba 14:54 | Son Güncelleme:

Yurtiçi nasıl yazılır? TDK'ya göre yurt içi mi, yurtiçi mi?

Yurtiçi nasıl yazılır" TDK'ya göre yurt içi mi, yurtiçi mi"

Yurtiçi kelimesinin doğru kullanımı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK), yurtiçi sözcüğünün kullanım örneklerini resmi sitesinde yayınlıyor. Genellikle birleşik sözcükler dilimizde yanlış olarak yazılmaktadır. Yurtiçi kelimesinin yazılışı öğrenilmek isteniyor.

Yurtiçi, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, yurt sınırları içerisinde olmak anlamıyla açıklanmıştır. Yurtiçi kelimesinin manasından çok nasıl yazıldığı merak ediliyor. Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan yutiçi sözcüğünün doğru kullanımını sizin için derledik.

YURTİÇİ NASIL YAZILIR?

Yurtiçi kelimesi, dilimizde isim olarak açıklanır. Belirli yurt sınırları içerisine yurtiçi denmektedir. Yurtiçi TDK'da iki anlama gelmektedir.

1. sıfat Yurt sınırları içinde olan.

2. isim Yurt sınırları içindeki her yer.

Kelimenin ise doğru yazımı "yurt içi" şeklinde olmalıdır. Yani kelime ayrı yazılır.

Son zamanlarda yurt içi gezileri tercih edilmektedir. Doğru

 Genellikle yurtiçi tatilleri daha çok severim. Yanlış

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