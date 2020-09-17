17 Eylül 2020 Perşembe 09:56 | Son Güncelleme:
Yurtdışı nasıl yazılır? TDK'ya göre yurtdışı mı, yurt dışı mı?
Yurtdışı kelimesinin doğru kullanımı yakından takip ediliyor. Türk Dil Kurumu kurulduğu günden bu yana kelimelerin yazımlarını ve anmalarını yayınlıyor. Yurtdışı kelimesini yanlış yazmak istemeyen kişiler bulunuyor. TDK'ya göre yurtdışı mı, yurt dışı mı?
TDK'ya göre yurtdışı kelimesinin nasıl yazıldığı yakından takip ediliyor. Dilimizde sıfat ve isim olarak kullanılan yurtdışı kelimesi . Türk Dil Kurumu'nun çevrim içi sözlük sayfasında doğru kullanımı yer alıyor. Yurtdışı sözcüğünü sizin için derledik.
YURTDIŞI NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK), yurtdışı kelimesinin doğru kullanımını yayınladı.
Kelime TDK'ya göre "yurt dışı" şeklinde yazılmalıdır.
Çevrim içi sözlük sayfasında kelimenin anlamlarını ise şu şekilde verilmiştir:
1. sıfat Yurt sınırları dışında olan.
2. isim Yurt sınırları dışındaki her yer.