Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? Yurt dışı uçuşlar için tarih verildi!

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlıyor? Koronavirüs salgınından dolayı askıya alınan yurt dışı uçuşlar için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan normalleşme takvimi çerçevesinde yurt içişleri uçuşlar başlamıştı. Yurt dışına seyahat etmek isteyen kişiler sık sık konu hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, uçuşların başlama tarihine açıklık getirdi. Kademeli olarak 40 ülkeye seferler düzenleneceğini belirtti. Haberimizin içerisinden yurt dışı uçuşları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 10 Haziran itibari ile 40 ülkeye kademeleri olarak uçuşların başlayacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak." dedi.

YURT DIŞI UÇUŞ NOKTALARI NERELER?

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

UÇUŞLARDAKİ ÖNLEMLER

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni kuralları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı uçuş için:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”