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  3. Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Yurt dışı uçuşlar başladı mı?
02 Haziran 2020 Salı 13:32 | Son Güncelleme:

Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor? Yurt dışı uçuşlar başladı mı?

Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor" Yurt dışı uçuşlar başladı mı"

Yurt içi uçuşların başlamasının ardından gözler yurt dışı uçuşlara çevrildi. Yurt dışı seyahat planlaması olan vatandaşlar "Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan THY belirlenen tarih itibari ile Avrupa'da 6 ülkeden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi...

Yurt içi uçuşların başlamasının ardından gözler yurt dışı uçuşlara çevrildi. Yurt dışı seyahat planlaması olan vatandaşlar "Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan THY belirlenen tarih itibari ile Avrupa'da 6 ülkeden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini duyurdu.

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN?

Yurt dışı uçuşlar 18 Haziran'da başlıyor. THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a… 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.” dedi.

UÇUŞLARDAKİ ÖNLEMLER

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni kuralları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı uçuş için:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”


THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu
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