Yuri Gagarin ve Valentina Tereşkova, tarihte hangisini yapmış olan ilk erkek ve ilk kadındır? Güven Bana sorusu Yuri Gagarin ve Valentina Tereşkova, tarihte hangisini yapmış olan ilk erkek ve ilk kadındır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 1 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Everest'in zirvesine tırmanmış

B: Uzaya çıkmış

C: Mariana Çukuru'na inmiş

D: Ay'da yürümüş

Doğru cevap: Uzaya çıkmış