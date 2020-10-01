Yüreklerin ağza geldiği anlar: Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu

İstanbul Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı.