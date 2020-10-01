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  • Yüreklerin ağza geldiği anlar: Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu
01 Ekim 2020 Perşembe 14:04 | Son Güncelleme:

Yüreklerin ağza geldiği anlar: Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu

İHA

İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan iki çocuğun çatıda gezmeye başlaması görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İstanbul Sultanbeyli'de  iki küçük çocuğun çatıdaki tehlikeli oyununu vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İHA'da yer alan haberde bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuğu çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğun çatıda gezerken gören komşuları çocukları uyarmaya çalıştı.

VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ

Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. 

ÇATIDAKİ TEHLİKELİ OYUN KAMERADA

Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0' >tuna.tunca

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