Yürek yakan emanet

Erzurum’da 13 Ağustos 2015’te meydana gelen olayda Ahmet Yavuz (26), nişanlısı Burcu Şengel’den (18) kendisiyle kaçmasını istedi. Reddedilince de dehşet saçtı. Önce kaçırılmak istenilen kızının yardım çığlıklarına koşan baba Salih Şengel’e ardından anne Songül Şengel’e bıçakla saldırdı. Odaya saklanmaya çalışan Burcu’yu 27 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Burcu ve babası Salih Şengel hayatını kaybetti. Yavuz ise tutuklandı.

‘HEDİYESİNİ BEKLİYORDUM’



Yavuz, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yavuz’a ayrıca 5 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı onadı. Baba-kızın adli emanetteki eşyaları önceki gün aileye iade edildi. Burcu’nun cep telefonu, Salih Şengel’in ise terliği, takkesi ve tespihini teslim alan acılı aile, bir kez daha yıkıldı. Anne Songül Şengel gözyaşı dökerek, “Geçtiğimiz pazar, Anneler Günü’ydü. Ben Burcu’mdan hediye beklerken bana acı eşyası geldi. Eşyalara bakamam ben erkek kardeşimin evinde. Kalbim onları görmeye dayanmaz” dedi.