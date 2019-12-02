Yürek burkan satırlar! 24. dilekçe Ayşe Tuba'nın çantasından çıktı!

Eskişehir’de eski kocası tarafından satırla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın çantasında yeni bir el yazısı bulundu.

Öldürülmemek için elinden geleni yapan Arslan, uzaklaştırması olduğu halde eşinin eve gelerek kendini darp ettiği ve kocası tarafından defalarca tecavüze uğradığını şikayet mektubunun bir bölümünde ifade ediyor.

Arslan şikayet mektubunun devamında ise ölmemek için yetkililerden şu şekilde yardım istemiş: