Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu aranıyor

Çimenli Mahallesi´ndeki Fatih Çocuk Evleri Sitesi´nde kalan E.Ö. (15), önceki gün ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla markete gideceğini söyleyerek yurttan çıktı. Kızlar dönmeyince, yurt görevlileri polise haber verdi. Polis ekipleri çalışma başlatırken, dün de yurtta kalan 2 kız çocuğu da ortadan kayboldu. Arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Kayıp kızlardan E.Ö.´nün babası C.Ö., evden sürekli uzaklaştığı gerekçesiyle koruma altına alınan kızının bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Baba C.Ö., "Yetkililer annemi arayarak kızımın kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de yurt yetkililerine ulaşmaya çalıştım, fakat ulaşamadım. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´nü arayarak durumu anlattım. Fakat yetkililer, bu duruma sıradan bir olaymış gibi yaklaştı. 15 yaşında ve koruma altında olan bir kızı bu şekilde nasıl bırakabiliyorlar. Kızım ve 3 arkadaşının kayıp olduğu bilgisini edindim. Kızım ve arkadaşlarının bulunmasını istiyorum" dedi.

(DHA)