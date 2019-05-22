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  3. Yunus timinin yakaladığı motosikletin 3 yıldır arandığı ortaya çıktı

Yunus timinin yakaladığı motosikletin 3 yıldır arandığı ortaya çıktı

Yunus timinin yakaladığı motosikletin 3 yıldır arandığı ortaya çıktı

Karaman’da motosikletli yunus timi tarafından kovalamaca sonucu yakalanan plakasız motosikletin 3 yıl önce Mersin'in Mut ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, plakasız motosikleti kontrol etmek için durdurmak istedi. Polis ekibinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu motosiklet sürücü B.K Larende Mahallesi 1219 Sokak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Ekipler şase numarasından sorguladıkları motosikletin 3 yıl önce Mersin’in Mut ilçesinden çalındığını tespit etti. Bunun üzerine motosikleti kullanan B.K., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Motosiklet ise yapılan incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Hırsızlıktan sabıkası bulunduğu öğrenilen B.K, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 

İHA

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