Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasköy mevkisinde yaptıkları kontrollerde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 14 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Araç sürücüsü D.O gözaltına alındı.

(AA)