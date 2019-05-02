Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9708
  • 6,6869
  • 243.662
  • 94.015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, jandarma tarafından düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Doyran köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan kayıtları bulunan  E.M., G.M., G.Ş. ve N.Ş. olduklarını belirledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ve G.Ş., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. G.M. ve N.Ş. ise Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuf köyünde de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü çocuk 14 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında FETÖ/PDY şüphelisi  M.U., G.K., S.A., M.A., M.T., E.U., D.A., Y.Ç., R.T., E.E. ve A.A. oldukları belirlendi. Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'nın yanına gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya'dan ayrılık sonrası ilk açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Yağmur Sarıoğlu takipçisinin 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap verdi!
Yaşar Kemal sanat hayatına 17 yaşındayken şiirler yazarak başladı. Ortaokulu son sınıfta terk ettikt

Yaşar Kemal Kimdir? Irgat Kâtipliğinden Yazarlığa!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

İnsanların bulduğu en ilginç şeyler