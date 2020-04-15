Yumuşacık kolay bazlama tarifi | Evde bazlama tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kolay bazlama tarifi ev hanımları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türk mutfağına özgü bu lezzet büyük küçük herkes tarafından beğeniyle tüketiliyor. Bazı yörelerde 'pıtpıt' adıyla bilinen bazlama, kuru lavaşın daha kalın ve yoğun halidir. Karbonhidrat değeri yüksek olduğu için ölçülü porsiyonlarla tüketilmesi öneriliyor. Evde bazlama tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? gibi soruların cevabı haberimizde…

BAZLAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım paket yaş maya (ya da 1.5 tatlı kaşığı kuru maya)

1 çay kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Bir tutam tuz

3 buçuk - 4 su bardağı un

BAZLAMA TARİFİ YAPIMI

-Öncelikle maya ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine ılık suyu ilave edip maya eriyinceye kadar bekletin.

-Tuzu ve unu yavaşça ilave ederek pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 40-45 dakika dinlendirin.

-Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın. Hafif unlanmış tezgah üzerinde parmak uçlarınızı kullanarak yarım santimden biraz daha kalın olacak şekilde açın.

-Tüm bezeleri aynı şekilde açtıktan sonra üstlerini tekrar örtüp mayalanması için bekletin.

-Yapışmaz yüzeyli bir tavayı hafif ısıtın. Açtığınız bazlamaları teker teker tavaya alın ve 1-2 dakika sonra tam kızarmadan çevirin.

-Aynı şekilde hamur iyice kabarana kadar 1-2 dakika aralıklarla ters yüz yaparak pişirin ve ocaktan alın.

-Bazlamayı fırında hazırlamak isteyenler ise fırının alt ve üst kısmını açıp 180 dereceye ayarlamalıdırlar. Pişirme işlemi yaklaşık 20-25 dakika sürecektir.

Afiyet olsun.