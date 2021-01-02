Yumurtadaki baykuşu bile satıyorlar

İnternetteki ilanlardan kendilerine ulaşan kişilerle mesaj yoluyla pazarlık yapan satıcılar, baykuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban hayvanlarını kutu içinde otobüsle istenilen yere gönderebileceğini belirtiyor. Bir şahin için 7 bin TL’ye kadar fiyat verilirken, daha yumurtadan çıkmamış baykuşu bin 500 liraya pazarlayan bir havyan tacirlerinin “Sırada7-8 kişi var” demesi dikkat çekti.