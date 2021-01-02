  • $7,4343
  • 9,0797
  • 452.981
  • 1476.72
02 Ocak 2021 Cumartesi 23:29 | Son Güncelleme:

Yumurtadaki baykuşu bile satıyorlar

Yumurtadaki baykuşu bile satıyorlar
DHA

Türkiye'de yasadışı olmasına rağmen yaban hayvanları internet üzerinden satılıyor.

İnternetteki ilanlardan kendilerine ulaşan kişilerle mesaj yoluyla pazarlık yapan satıcılar, baykuş, puhu, kerkenez, şahin gibi yaban hayvanlarını kutu içinde otobüsle istenilen yere gönderebileceğini belirtiyor. Bir şahin için 7 bin TL’ye kadar fiyat verilirken, daha yumurtadan çıkmamış baykuşu bin 500 liraya pazarlayan bir havyan tacirlerinin “Sırada7-8 kişi var” demesi dikkat çekti. 

<p>SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, 2021 yılındaki dijitalleşme sürecini Akşam TV’ye

Dijital devrim 2021 yılında devam edecek mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

16 ili birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü açıldı

16 ili birbirine bağlayacak! Bugün açılışı yapılacak

Copyright 2021
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.