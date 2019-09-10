Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7703
  • 6,376
  • 278.408
  • 100487
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yumruklar havada uçuştu... Futbolcular hastanelik oldu!

Yumruklar havada uçuştu... Futbolcular hastanelik oldu!

Yumruklar havada uçuştu... Futbolcular hastanelik oldu!

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi futbolcular, tekme tokat kavga etti. Yaralanan 3 Kaynaşlıspor futbolcusu, hastaneye kaldırıldı.

Kaynaşlı'daki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, dün, Kaynaşlıspor ile Gaziantep Ankas Spor futbolcuları, hazırlık maçı için bir araya geldi. Maç öncesi Gaziantep Ankas Spor ile Kaynaşlıspor futbolcuları arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Futbolcular, birbirine tekme tokat saldırdı. Gaziantep Ankas Spor futbolcuları, yere düşürdükleri Kaynaşlıspor futbolcusunu tekmeledi. Kavgada 3 Kaynaşlıspor futbolcusu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 futbolcu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaziantepli futbolcular ise Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı'nda gözetim altına alındı. Hazırlık maçı ise iptal edildi.

Öte yandan Kaynaşlıspor futbolcularının yaralandığını duyan ilçe sakinlerinden bir grup, Topuk Yaylası'na çıktı. Bazı kişiler, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde saatlerce bekledi. İlçe sakinlerinin uzaklaşmasıyla Gaziantepli futbolcular, jandarma eşliğinde Düzce'den çıkarıldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender kaza yaptı!
Çapkınlıkta yine ofsayta düştü! Mesajları ifşa oldu
Alişan takipçilerini ikiye böldü! 'Buse Varol duymasın ama...'
Ivana'ya 'sert' tepki!
Birinci yıl için 3 milyonluk hediye
<p>Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre´deki Avustralya´nın Quennsland şehrine b

´Masa Başı´ İşten Sıkılınca Kıtalar Arası Maceraya Atıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın efsane filmi Tarkan'daki 'Atıl Kurt' aslında...

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı