Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Akıncı Üssü Davası'nı sonuçlandıran Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın da arasında bulunduğu 11 hakim ve savcı Yargıtay'a üye seçildi.

HSK Genel Kurulu, bugünkü toplantısında boş bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı. Yüksel Kocaman kimdir? Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

YÜKSEL KOCAMAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Devrek’te tamamladı.

1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı, 2001-2003 yılları arasında Çatalzeytin Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu.

2003 yılından itibaren sırasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimliği, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011 yılında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne atandı.

31.10.2014 tarihinden 19.01.2017 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

19.01.2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.