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  3. Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Yüksekova'da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 metreyi geçti.

İlçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında olan Esendere Belde Belediyesinin karla mücadele çalışması tüm hızıyla sürüyor. Yoğun kar yağışının ardında Esendere Belde Belediyesi kolları sıvayarak özellikle beldenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması 5 metreyi bulan karı temizliyor.

Gece gündüz karla mücadele çalışmalarını takip eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Maddi imkânsızlıklara rağmen halkımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkânlarımızı seferber ederek, geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemizin iş makinesi yetersizliğinden dolayı kiraladığımız iş makineleriyle halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber beldemizde birçok mahallemizin yolu ulaşıma kapandı. Bununla beraber ekiplerimizi seferber ederek, tüm mahalle yollarımızı ulaşıma açtık. Ancak yüksek kesimlerde bulunan bazı yollarımızda yer yer kar kalınlığı 5 metreyi buluyor” dedi.


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