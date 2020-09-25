Yüksek ateş kaç derecedir? Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş kaç olmalı?

Yüksek ateş, yeni tip koronavirüs salgını sonrası sık sık aranan konular biri haline geldi. Yüksek ateş görülmesi, vücudumuzun virüsle savaştığını göstermektedir. Uzmanlar, bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşin ciddi rahatsızlıkların sebebi olabileceğini vurguluyor.

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECEDİR?

Yetişkin bireylerde yüksek ateş rahatsız edici olabilir, ancak 39.4 C veya daha üstünde bir değere ulaşmadığı sürece genellikle endişe nedeni olarak kabul görmez. Ancak bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için biraz yüksek ateş bile ciddi bir enfeksiyonun varlığına dair bir işaret olabilir.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş, bireyin vücut sıcaklığında genellikle bir hastalık nedeniyle meydana gelen geçici artışa verilen isimdir. Ateş, kendi başına bir hastalık değildir, onun yerine başka tıbbi durumların belirtilerinden birisidir. Ateşin yüksek olması, hemen her vakada bireyin vücudunda olağan dışı bir sürecin devam ettiğine dair bir işarettir.

YÜKSEK ATEŞ BELİRTİLERİ NEDİR?

Vücutta oluşan bir enfeksiyon ya da bir hastalık sonucu, bağışıklık sistemi tepki gösterir ve beynin hipotalamus adlı bölgesi vücut ısısını yükselterek hastalığa neden olan organizmaları öldürmeye çalışır. Ancak, normalden çok fazla yükseldiği durumlarda tehlikeli hale gelebilir. Yüksek ateşin nedenleri şunlardır: