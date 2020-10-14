Yudumu ölümcül

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içkiden ölümler ülke geneline yayılıyor. İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Kırıkkale, Muğla ve Aydın’da 9 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 44’e yükseldi.

İZMİR’DE 18 KİŞİ ÖLDÜ

İzmir’de Orhan Korkmaz (72), Suat Yeşilyurt (48) ve Ahmet Karayiğit (58) hayatını kaybetti. İzmir polisi, 9 Ekim’den bu yana hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısının 18’e yükseldiğini açıkladı. Mersin’de de sahte içkiden hastaneye başvuran 13 kişiden 6’sı hayatını kaybetti, 7 kişinin tedavisi sürüyor.

İSTANBUL’DA 6 ÖLÜM

İstanbul’da önceki geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 oldu, kentte 7 kişi öldü. Trabzon Ortahisar’da kendi yaptığı alkolü içen M.B. (56) öldü. Tekirdağ’da ise C.K’nın (54) hayati tehlikesi sürüyor.

KIRIKKALE’DE 7 CAN KAYBI

Şimdiye kadar Kırıkkale’de 7, Muğla ve Aydın’da 2’şer, Trabzon ve Zonguldak’ta 1’er kişi sahte içki yüzünden öldü. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 44’e çıktı.

‘7 MİLİLİTRESİ BİLE ÖLDÜRÜCÜ’



Prof. Dr. Başar Cander, sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin, etil alkol yerine tamamen veya karışım olarak metil alkol kullanılmasından kaynaklandığını söyledi. Metil alkolün (metanol) endüstriyel çözücü ve boya çıkarıcı olduğuna, fotokopi sıvılarında, ojelerde ve cam yıkama sıvılarında yaygın kullanıldığına işaret eden Cander, şu bilgileri paylaştı:

TEDAVİSİ KOLAY DEĞİL



“Metin alkolün ağızdan alımında zehirlenme olur. Sürekli ve ısrarla solunursa veya cilde sürekli temasta da bulaşabilir. Metil alkol, 7 mililitre alımlarda dahi ölümcül olabilen çok ağır zehirlenmeye yol açabilir. Metil alkol zehirlenmesinin tedavisi kolay değil. Bu tür zehirlenme bütün organlarda yetmezliğe neden oluyor.”

YÜZEY TEMİZLEYİCİLERE İÇKİ AROMASI KATILDI



Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Zehirlenmeler, marketlerde satılan dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aroması karıştırılmasından dolayı yaşandı. 5-12 Ekim arasında yapılan operasyonlarda 27 bin 242 litre etil alkol, 3 bin 253 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. 58 şüpheliden 7’si tutuklandı. Önceki gün İzmir, Mersin ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı” denildi.