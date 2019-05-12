YSK kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

-Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sitesinde sandık sonuçları ve tutanaklar kısmında uyarı yayımladı. Uyarıda ”Sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulunca kesin sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben hizmete açılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İLÇE SAYISI 18’E YÜKSELDİ

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinin ardından itirazlar üzerine İstanbul'da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

OY SAYIMLARI NASIL TAKİP EDİLİYOR?

AK Parti ve CHP'li yetkililer, oy sayım işlemlerini güvenlik kamerasından canlı olarak takip ediyor. İki ayrı masada iki ayrı kurul tarafından oy sayım işlemleri gerçekleştirilirken, bir seçim kurulu başkanı (Hakim), 2 ayrı memur ve 4 parti yetkilisi görev alıyor.

Yapılan itirazlar sonucu yeniden gerçekleştirilen oy sayım işlemleri bu ekip tarafından yürütülürken, masayı AK Parti ve CHP'nin gözlemci üyeleri yakından takip ediyor. Diğer ayakta bulunan yetkililer ise torbaları dizmekle görevli.

Bayrampaşa spor salonunda tititizlikle yürütülen oy sayım işleminde diğer illerde olduğu gibi herhangi bir polis memurunun bile içeride bulunmasına izin verilmiyor.

Geçersiz oyların sayımına 7 ilçe seçim kurulunda sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor.

FARK AZALIYOR!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Yavuz; "Aradaki fark erimektedir. 20 binin altına indi. İmamoğlu bu süreçlerin bitmesini hangi hakka dayanarak istiyor?" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun, nasıl getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz. Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Mersin Gülnar ilçesinde MHP'nin kazandığı seçim CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Oradakini yasal hak olarak görüyorsun burada işletilen süreci kesmemizi istiyorsun. Tehditvari yaklaşımla sokağı işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz siyasetçiye yakışmaş. Sağduyulu olmak durumundayız. Bizim maksadımız gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

"İMAMOĞLU DEVAM EDEN HUKUKİ SÜREÇTEN NEDEN RAHATSIZ"

Her sandık açıldıkça biraz da aradaki fark erimektedir. Daha çok az sayıda sandık açıldı. Maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz çok azı görüşüldü buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir daha şimdiden. Süreci takip edelim göreceksiniz bu fark erimeye devam edecek.''