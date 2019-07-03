Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6372
  • 6,3603
  • 257.258
  • 99.465
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Yozgat'ta akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta akraba dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir fabrikanın ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Yerköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ortak olan 2'si kardeş, 5 akraba arasında borç nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hasan Y., Mustafa Y., Mehmet Ali Y,., Yıldırım Y. ve Murat Y. yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Y. ve Mehmet Ali Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

Yaralı 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri, fabrika çevresinde önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Melis Sütşurup'tan açıklama geldi! 20 yaş büyük sevgilisi Mustafa Sandal'dan ayrıldı mı?
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
<p>50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili’de tutulma yoğun katılım

Dünya Güneş Tutulmasına Kilitlendi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Turlarla gelip, tarlada beğenip adreslerine gönderiyorlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları