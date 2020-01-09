Yozgat Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği yapılışı ve tarifi..
Yozgat Böreği nasıl yapılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Yozgat Böreği yapıyor. En güzel böreği yapan gelin adayı en yüksek puanı alacak. Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği yapılışı ve tarifi haberimizde..
Yozgat Böreği nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği Yozgat Böreği oldu. Yozgat Böreğini en güzel yapan ve yüksek puanı alan gelin çeyrek altını alacak. Yozgat Böreği nasıl yapılır? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği yapılışı ve tarifi haberimizde..
Yozgat böreği malzemeler
Hamuru için;
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
Aldığı kadar su
İç harcı için;
2 bağ ıspanak
150 gr pastırma
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
Pulbiber
Karabiber
Tuz
Sosu için;
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yumurta
Üzeri için;
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı sıvıyağ
Çörekotu
YOZGAT BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Un, kabartma tozu, tuz ve azar azar su ekleyip iyice yoğurun. Dinlendirin. Yemeklik doğradığınız soğanları sıvıyağ eklediğiniz tavanızda pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğradığımız pastırmaları, doğradığınız ıspanakları, baharatları ilave edip karıştırın ve fazla pişirmeden ocaktan alıp soğutun. Hamurunuzu 4 bezeye ayırıp merdane ile açın. Süt, sıvıyağ, yumurta karışımını yufkanın üzerine sürün. Yufkayı 4 kenarından ince katlayıp 4 dilim olucak şekilde kesin. Her dilimin içine harcınızı koyup zarf şeklinde kapatın. Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ile süsleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun