Yozgat Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği yapılışı ve tarifi..

Yozgat Böreği nasıl yapılır? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği Yozgat Böreği oldu. Yozgat Böreğini en güzel yapan ve yüksek puanı alan gelin çeyrek altını alacak. Yozgat Böreği nasıl yapılır? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği yapılışı ve tarifi haberimizde..

Yozgat böreği malzemeler

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için;

2 bağ ıspanak

150 gr pastırma

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Pulbiber

Karabiber

Tuz

Sosu için;

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Çörekotu

YOZGAT BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Un, kabartma tozu, tuz ve azar azar su ekleyip iyice yoğurun. Dinlendirin. Yemeklik doğradığınız soğanları sıvıyağ eklediğiniz tavanızda pembeleşene kadar kavurun. Küp küp doğradığımız pastırmaları, doğradığınız ıspanakları, baharatları ilave edip karıştırın ve fazla pişirmeden ocaktan alıp soğutun. Hamurunuzu 4 bezeye ayırıp merdane ile açın. Süt, sıvıyağ, yumurta karışımını yufkanın üzerine sürün. Yufkayı 4 kenarından ince katlayıp 4 dilim olucak şekilde kesin. Her dilimin içine harcınızı koyup zarf şeklinde kapatın. Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu ile süsleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun