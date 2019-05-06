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Yonca fiyatları altını aratmıyor

Yonca fiyatları altını aratmıyor

"Hayvancılığın olmazsa olmazları" arasında yer alan yonca otunun fiyatları altın fiyatlarını aratmıyor. Hayvan Üreticileri yoncanın altından daha değerli hale geldiğini belirtiyor. Geçen yıl 12 lira olan yonca balyası bu yıl 30 liradan satılıyor.

 Yenişehir ilçesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gün, yonca otunun altından daha değerli hale geldiği belirterek, "Protein ve kalsiyum açısından zengin olan yonca otu küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için faydalı olduğu gibi hayvanlar bu otu daha lezzetli tüketiyor. Hayvan maliyetleri çok yüksek. Kendi yemlerimizi kendimiz üretmemiz gerekiyor. Özellikle diğer ot gruplarına göre daha faydalı yonca otu ekiyoruz. Belirli aralıklar ile yılda sulama durumuna göre 5-6 biçim yaparak bunları kuruttuktan sonra balya haline getirip hayvanlarımıza veriyoruz. Bu sene yoncanın balyası 30 lirayı buldu. Altından daha değerli hale geldi. Normal şartlarda geçen sezon yoncanın kilosu 60 kuruş, balyası 12 lira iken, şimdi bu rakam 30 lirayı buluyor.” diye konuştu.

(İHA)

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