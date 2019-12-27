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  3. Yollar buz pistine döndü! Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Yollar buz pistine döndü! Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Yollar buz pistine döndü! Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Burdur- Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. 

(DHA)


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