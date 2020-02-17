Yollar açıldı, çocuklar okullarına kavuştu!

Muş'ta yarıyıl tatili için gittikleri köylerde, yolun kapanmasından dolayı okula dönemeyen yaklaşık 20 öğrenci, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla okullarına kavuştu. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışma yürüten ekipler, hava şartlarının da düzelmesiyle öğrencilerin bulunduğu köye ulaştı. Servis araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenli şekilde merkeze ulaştırılarak okullarına götürüldü.

(AA)