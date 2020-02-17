Yollar açıldı, çocuklar okullarına kavuştu!
Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönemeyen öğrenciler, yolun açılmasıyla okula kavuştu.
Muş'ta yarıyıl tatili için gittikleri köylerde, yolun kapanmasından dolayı okula dönemeyen yaklaşık 20 öğrenci, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla okullarına kavuştu. Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışma yürüten ekipler, hava şartlarının da düzelmesiyle öğrencilerin bulunduğu köye ulaştı. Servis araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenli şekilde merkeze ulaştırılarak okullarına götürüldü.
(AA)