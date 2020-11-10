Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü: Geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Diyarbakır'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, güvenlik kamerasına takılan görüntülerini, olay sonrasında geri dönüp hiçbir şey olmamış gibi izledi.

İHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır'da kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine giden 5’inci sınıf öğrencisini durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmiş ve o anlar da güvenlik kamerasına takılmıştı.

Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeye gelen genç kız, güvenlik kamerasına takılan markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne tükürme anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

"HAYIRDIR NE OLDU, NE İZLİYORSUNUZ?"

Market işletmecisi, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, ’hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz’ dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor." dedi.