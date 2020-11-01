Yolda oyuncak kullandı, ehliyetine el konuldu

Bursa’da otomobiliyle seyir halinde olan A.E.K., benzinli uzaktan kumandalı yarış arabasını aracının önünde sürdü. Trafik ekiplerince durdurulan şahsın ehliyetine el konuldu. Trafiği tehlikeye sokmak suçundan gözaltına alınan ve 132 lira ceza kesilen A.E.K., “Eşim yapabilir misin dedi, ben de gaza gelip 3 kilometre boyunca oyuncağı kullandım” dedi. Serbest bırakılan sürücü, aynı zamanda psikotekniğe sevk edildi.

Benzinli oyuncak arabanın 14 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.