28 Ağustos 2020 Cuma 03:08 | Son Güncelleme:
Uzmanların ‘poşete koyarak çöpe atın’ dediği maskeler çevreyi kirletiyor. Bunun bir örneği de Kahramanmaraş’tan geldi. Tarihi kapalı çarşıda yaşlı bir adam yürürken yerde gördüğü maskeyi aldı, yüzüne taktı, dehşete düşürdü.
Yolda bulduğu maskeyi takıp gitti
Pandemi döneminde en büyük sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıkan yere atılan maskeler toplum sağlığını tehdit ediyor.
Uzmanların ‘poşete koyarak çöpe atın’ dediği maskeler çevreyi kirletiyor. Bunun bir örneği de Kahramanmaraş’tan geldi. Tarihi kapalı çarşıda yaşlı bir adam yürürken yerde gördüğü maskeyi aldı, yüzüne taktı, dehşete düşürdü.