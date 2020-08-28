Yolda bulduğu maskeyi takıp gitti

Uzmanların ‘poşete koyarak çöpe atın’ dediği maskeler çevreyi kirletiyor. Bunun bir örneği de Kahramanmaraş’tan geldi. Tarihi kapalı çarşıda yaşlı bir adam yürürken yerde gördüğü maskeyi aldı, yüzüne taktı, dehşete düşürdü.

